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МОЗ дозволив відновити матчі чемпіонату і Кубка України

Новини » Спорт     26.05.2020 - 16:33
МОЗ дозволив відновити матчі чемпіонату і Кубка України
Фото: "Динамо" - "Шахтар" (facebook.com/fcdynamoua)

Футбольний сезон розпочнеться у раніше заплановану дату

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) отримав від міністерства охорони здоров'я дозвіл відновити матчі Прем'єр-ліги і Кубка країни з 30 травня. Раніше з'явилася інформація, що рестарт сезону перенесуть на тиждень.

Про це у Facebook написав президент УАФ Андрей Павелко, передає РБК-Україна.

Йдеться про дозвіл збільшити кількість людей, яким можна буде перебувати на стадіоні під час матчу. При квоті в 50 осіб чемпіонат було неможливо продовжити, тому був поданий запит про розширення кількості учасників до 200 осіб. Саме через це поновлення УПЛ могли відкласти на 6 червня.

Функціонер попросив виконком підтримати рішення про відновлення чемпіонату і Кубка України і затвердити календар змагань.

Нагадаємо, чемпіонат України у середині березня пішов на вимушену паузу у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції.

На момент припинення відбулося 23 туру. У турнірній таблиці УПЛ лідирує "Шахтар". "Гірники" випереджають "Зорю" на 13 очок. "Динамо" замикає трійку, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України Чемпионат УкраинывозобновлениеУПЛ
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