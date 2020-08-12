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Затверджена дата початку нового сезону чемпіонату України

Київ, Середа 12 серпня 2020 17:18
Затверджена дата початку нового сезону чемпіонату України
Фото: "Динамо" і "Шахтар" (shakhtar.com)
Автор: Вера Олейник

У чемпіонаті візьмуть участь 14 команд

Українська асоціація футболу (УАФ) затвердила план-календар наступного сезону. Чемпіонат Прем’єр-ліги 2020-2021 років, в якому візьмуть участь 14 команд, розпочнеться 22 серпня.

Про це повідомляється на сайті організації.

Турнір пройде у два кола без подальшого поділу турнірної таблиці. Базова дата заключного, 26-го туру - 15 травня 2021.

У попередньому сезоні першості грали 12 команд. Попри пандемію коронавірусу УАФ не відмовилася від поступового збільшення учасників Прем'єр-ліги до 16 клубів.

Матч за Суперкубок України, яким традиційно відкривається новий футбольний сезон, швидше за все, відбудеться 25 серпня в Києві. У ньому зійдуться чемпіон минулого сезону "Шахтар" і володар Кубка України - київське "Динамо". Донецький клуб буде номінальним господарем гри.

Кияни готуються до нового сезону під керівництвом нового наставника Мірчі Луческу, який довгий час очолював принципового суперника - "гірників".

На цій посаді він змінив Олексія Михайличенка, під керівництвом якого "Динамо" насилу посіло друге місце в чемпіонаті, яке дає право виступити у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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