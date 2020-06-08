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В УПЛ будуть грати 16 команд, попри пандемію

Новини » Спорт     08.06.2020 - 11:56
В УПЛ будуть грати 16 команд, попри пандемію
Фото: Андрій Павелко (ffu.ua)

У цьому сезоні в українській прем'єр-лізі грають 12 команд

Голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) за будь-яких обставин буде розширена до 16 клубів. Зараз у футбольній першості грають 12 команд.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

"Ми прийняли рішення про поступове збільшення учасників Прем'єр-ліги до 16 клубів. Попри форс-мажорні обставини, які спіткали нас у цьому році, це рішення незмінне. Ми плануємо дограти сезон, а не закінчити його достроково, як в деяких країнах", - заявив він.

Нагадаємо, в УПЛ традиційно виступали 16 команд, але з початком російської агресії в Україні у 2014 році ряд клубів збанкрутували, або їх власники відмовилися від фінансування.

Вже в сезоні 2014-2015 кількість команд в УПЛ скоротили до 14-и. Так прем'єр-ліга існувала два роки.

У сезоні 2016-2017 чемпіонат скоротився до 12-и команд, оскільки деякі клуби не змогли виконати вимоги федерації для участі у прем'єр-лізі.

Разом з тим з 2014 року почала падати відвідуваність українського чемпіонату, що також позначилося на доходах клубів.

Раніше РБК-Україна писало, що поєдинки українських футбольних команд відновили після карантину завдовжки два з половиною місяці.

Матчі у Прем'єр-лізі розпочали з 24 туру, а перші поєдинки відбулися 30-31 травня.

Зазначимо, що фінал Кубка України з футболу в цьому році повинен був відбутися в Тернополі, але його перенесли до Львова.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України УПЛФутбол
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