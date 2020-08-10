"Шахтар" буде господарем матчу з "Динамо" за Суперкубок України

Фото: Дем'яненко провів жеребкування (upl.ua)

Гра-відкриття сезону, скорыш за все, відбудеться 25 серпня у Києві

Чемпіон минулого сезону - донецький "Шахтар" став номінальним господарем матчу за Суперкубок України у 2020 році. Його суперником буде володар Кубка України - київське "Динамо".

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Процедуру жеребкування провів легендарний у минулому футболіст і тренер, а нині - перший віцепрезидент УАФ Анатолій Дем'яненко.

Поки офіційної дати і місця матчу-відкриття сезону немає. Швидше за все, зустріч пройде 25 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві.

Для "Динамо" цей поєдинок буде першим офіційний під керівництвом нового наставника Мірчі Луческу, який протягом 13 сезонів очолював принципового суперника киян - "Шахтар".

Сам донецький клуб готується до чвертьфінального матчу Ліги Європи проти "Базеля". Ця зустріч відбудеться в німецькому Гельзенкірхені 11 серпня. Після цього команду може очікувати півфінал 16 серпня в Кельні. Там же заплановано і фінал Ліги Європи 21 серпня.

Нагадаємо, "Динамо" наздогнало "Шахтар" за кількістю перемог у Суперкубку України.