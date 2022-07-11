Ранковий обстріл Одеській області: куди влучили ракети, фото наслідків

Російські окупанти продовжують атакувати прибережну смугу, виробничу та критичну інфраструктуру Одеської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
"Зафіксовано влучання ракети в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищ. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі будинки, дерева, автівки. На місці події з розбору завалів працюють рятувальники", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про ракети, випущені по Одеській області
Як повідомлялось, всього по Одеській області 11 липня було випущено 7 ракет.
Нагадаємо, у понеділок, 11 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Спочатку повідомлялося про 4 ракети, випущені росіянами по регіону.
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