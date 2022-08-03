Ранковий обстріл Миколаєва: з'явилося відео наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram .

"Також є два влучання на територію кінно-спортивної школи. Там вилетіли вікна у будівлі. На щастя, ні працівники, ні тварини не постраждали", - розповів він.

За попередніми даними, за словами очільника міста, по Миколаєву гатили системами С-300.