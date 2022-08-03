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Утренний обстрел Николаева: появилось видео последствий

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Николаев, Среда 03 августа 2022 13:29
Утренний обстрел Николаева: появилось видео последствий Фото: последствия обстрела Николаева 3 августа (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

В результате утренних обстрелов Николаева в среду, 3 августа, разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram.

"Также есть два попадания на территорию конно-спортивной школы. Там вылетели окна в здании. К счастью, ни работники, ни животные не пострадали", - рассказал он.

По предварительным данным, по словам главы города, по Николаеву били системами С-300.

Как сообщалось, в Николаеве около пяти утра прогремели мощные взрывы.

В последнее время из-за постоянных обстрелов Николаев начали сравнивать с Мариуполем. На это глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что инфраструктура Николаева сильно страдает из-за обстрелов россиян. При этом в городе не такое большое количество убитых и раненых людей, как в Мариуполе.

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