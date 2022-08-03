Утренний обстрел Николаева: появилось видео последствий

В результате утренних обстрелов Николаева в среду, 3 августа, разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram .

"Также есть два попадания на территорию конно-спортивной школы. Там вылетели окна в здании. К счастью, ни работники, ни животные не пострадали", - рассказал он.

По предварительным данным, по словам главы города, по Николаеву били системами С-300.