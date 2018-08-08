Витік азотної кислоти у Дніпропетровській області: поліція розпочала кримінальне провадження

Новини Надзвичайні події 08.08.2018 - 03:18
Фото: витік азотної кислоти у Дніпропетровській області (dp.npu.gov.ua)
Фото: витік азотної кислоти у Дніпропетровській області (dp.npu.gov.ua)

Провадження розпочали за ч. 1 ст. 267 - порушення правил поводження з їдкими речовинами

За фактом витоку азотної кислоти 7 серпня в Дніпропетровській області поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Провадження розпочали за ч. 1 ст. 267 - порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами. Будуть встановлені причини витоку хімічної речовини та особи, які можуть бути причетні до цього.  

"Під час руху з автомобіля Volvo сталося витікання азотної кислоти, попередньо через несправність зливного крану. 30-річний водій з’їхав з автодороги до лісосмуги. Попередньо, з цистерни витекло 4 тонни азотної кислоти", - зазначають у поліції.

У радіусі витоку азотної кислоти поліція перекривала рух транспорту, було організувано об’їзд місця події. 

Нагадаємо, на трасі в Дніпропетровській області з автоцистерни витекло близько 4 тонн азотної кислоти. Автоцистерна перевозила азотну кислоту у кількості 24 тонн. Витік стався у першому відсіку цистерни, де знаходилось 8 тонн азотної кислоти. Кількість азотної кислоти, що витекла, становить близько 3-4 тонн, на площі 40-45 кв. м. 

Роботи по нейтралізації місця витоку азотної кислоти завершили о 21:00, було залучено 7 одиниць техніки та 35 співробітників ДСНС. 8 серпня планується перекачка азотної кислоти з пошкодженої цистерни в іншу.

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Теги:  Днепропетровская область,  азот,  Утечка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС