Утечка азотной кислоты в Днепропетровской области: полиция начала уголовное производство

Производство начали по ч. 1 ст. 267 - нарушение правил обращения с едкими веществами

По факту утечки азотной кислоты 7 августа в Днепропетровской области полиция начала уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Производство начали по ч. 1 ст. 267 - нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами. Будут установлены причины утечки химического вещества и лица, которые могут быть причастны к этому.

"Во время движения из автомобиля Volvo произошла утечка азотной кислоты, предварительно из-за неисправности сливного крана. 30-летний водитель съехал с автодороги в лесополосу. Предварительно, из цистерны вытекло 4 тонны азотной кислоты", - отмечают в полиции.

В радиусе утечки азотной кислоты полиция перекрывала движение транспорта, были организованы участки объезд места происшествия.

Напомним, на трассе в Днепропетровской области из автоцистерны вытекло около 4 тонн азотной кислоты. Автоцистерна перевозила азотную кислоту в количестве 24 тонн. Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось 8 тонн азотной кислоты. Количество азотной кислоты, что вытекла, составляет около 3-4 тонн, на площади 40-45 кв. м.

Работы по нейтрализации места утечки азотной кислоты завершили в 21:00, было привлечено 7 единиц техники и 35 сотрудников ГСЧС. 8 августа планируется перекачка азотной кислоты из поврежденной цистерны в другую.