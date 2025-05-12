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Вся ответственность за мир сейчас лежит на Путине, - глава МИД Италии

Понедельник 12 мая 2025 21:06
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Вся ответственность за мир сейчас лежит на Путине, - глава МИД Италии Фото: Антонио Таяни, глава МИД Италии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин несет ответственность за установление мира с Украиной. Завершение войны зависит от его решения.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Он выразил надежду, что Москва признает готовность президента Украины Владимира Зеленского к прямым переговорам и стремление стран Запада добиться мира между Украиной и РФ.

"Вся ответственность сегодня лежит на Путине", - подчеркнул Таяни.

Он добавил, что мир между Украиной и Россией зависит только от воли Москвы. Таяни напомнил о "неутешительных" сигналах, в виде ночной атаки российских дронов на Украину.

Также итальянский чиновник отметил, что прекращение огня на 30 дней все еще остается ключевым условием для "серьезных переговоров".

Встреча в Стамбуле

Напомним, Россия продолжает отказываться от предложения о безусловном прекращении огня с Украиной на 30 дней. Вместо этого российский диктатор Владимир Путин захотел переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с Путиным в Стамбуле.

Пока что непонятно, поедет ли глава Кремля на такую встречу. Политолог Владимир Фесенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил, что вероятность таких переговоров пока что близка к нулю.

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