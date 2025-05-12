Вся ответственность за мир сейчас лежит на Путине, - глава МИД Италии

Российский диктатор Владимир Путин несет ответственность за установление мира с Украиной. Завершение войны зависит от его решения.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

Он выразил надежду, что Москва признает готовность президента Украины Владимира Зеленского к прямым переговорам и стремление стран Запада добиться мира между Украиной и РФ.

"Вся ответственность сегодня лежит на Путине", - подчеркнул Таяни.

Он добавил, что мир между Украиной и Россией зависит только от воли Москвы. Таяни напомнил о "неутешительных" сигналах, в виде ночной атаки российских дронов на Украину.

Также итальянский чиновник отметил, что прекращение огня на 30 дней все еще остается ключевым условием для "серьезных переговоров".