Уся відповідальність за мир зараз лежить на Путіні, - глава МЗС Італії
Російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за встановлення миру з Україною. Завершення війни залежить від його рішення.
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Він висловив сподівання, що Москва визнає готовність президента України Володимира Зеленського до прямих переговорів і прагнення країн Заходу домогтися миру між Україною і РФ.
"Уся відповідальність сьогодні лежить на Путіні", - підкреслив Таяні.
Він додав, що мир між Україною і Росією залежить тільки від волі Москви. Таяні нагадав про "невтішні" сигнали, у вигляді нічної атаки російських дронів на Україну.
Також італійський чиновник зазначив, що припинення вогню на 30 днів все ще залишається ключовою умовою для "серйозних переговорів".
Зустріч у Стамбулі
Нагадаємо, Росія продовжує відмовлятися від пропозиції про безумовне припинення вогню з Україною на 30 днів. Натомість російський диктатор Володимир Путін захотів переговорів з Україною у Стамбулі 15 травня.
Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі.
Поки що незрозуміло, чи поїде глава Кремля на таку зустріч. Політолог Володимир Фесенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив, що ймовірність таких переговорів поки що близька до нуля.
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