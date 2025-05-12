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Уся відповідальність за мир зараз лежить на Путіні, - глава МЗС Італії

Понеділок 12 травня 2025 21:06
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Уся відповідальність за мир зараз лежить на Путіні, - глава МЗС Італії Фото: Антоніо Таяні, голова МЗС Італії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за встановлення миру з Україною. Завершення війни залежить від його рішення.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Він висловив сподівання, що Москва визнає готовність президента України Володимира Зеленського до прямих переговорів і прагнення країн Заходу домогтися миру між Україною і РФ.

"Уся відповідальність сьогодні лежить на Путіні", - підкреслив Таяні.

Він додав, що мир між Україною і Росією залежить тільки від волі Москви. Таяні нагадав про "невтішні" сигнали, у вигляді нічної атаки російських дронів на Україну.

Також італійський чиновник зазначив, що припинення вогню на 30 днів все ще залишається ключовою умовою для "серйозних переговорів".

Зустріч у Стамбулі

Нагадаємо, Росія продовжує відмовлятися від пропозиції про безумовне припинення вогню з Україною на 30 днів. Натомість російський диктатор Володимир Путін захотів переговорів з Україною у Стамбулі 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі.

Поки що незрозуміло, чи поїде глава Кремля на таку зустріч. Політолог Володимир Фесенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив, що ймовірність таких переговорів поки що близька до нуля.

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