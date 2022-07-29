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У гирлі Дунаю гідрографічне судно в результаті вибуху отримало пробоїну, - ОК "Південь"

Фото: судно в гирлі Дунаю підірвалося на невідомому вибуховому пристрої (hydro.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У районі гирла Швидкого річки Дунай мале гідрографічне судно в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Силами екіпажу проведені роботи по боротьбі за живучість судна. Також тривають ремонтні роботи в трюмі. На щастя, в результаті вибуху обійшлося без людських втрат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Військово-морські сили ЗС України приєдналися до організації перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло швидке суднового ходу річки Дунай-Чорне море.

Також ми писали, що після того, як по Дунаю почали прибувати іноземні судна за зерном, біля гирла Бистре утворився затор.

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