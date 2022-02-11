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Заспокоїти союзників. США відправлять до Польщі ще 3 000 військових, - Reuters

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Вашингтон, П'ятниця 11 лютого 2022 22:16
Заспокоїти союзників. США відправлять до Польщі ще 3 000 військових, - Reuters Фото: американські військові в Польщі (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки відправлять до Польщі додатково 3 000 військовослужбовців в найближчі дні, щоб спробувати заспокоїти союзників по НАТО. Дані заходи вживаються на тлі загрози російського вторгнення в Україну і спільних навчань РФ і Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявили агентству чотири американських високопоставлених чиновника, розгортання військ США в Польщі відбуватиметься з 82-ї повітряно-десантної дивізії, а не зі складу американських сил в Європі.

Чергова група буде направлена в регіон на додаток до 8 500 військових США, які вже знаходяться в стані бойової готовності на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть задіяти війська для допомоги в евакуації своїх громадян з України при вторгненні Росії. Але військова операція з їх вивезення з української території не планується.

Також повідомлялося, що США планують збільшити військову допомогу Україні.

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