Успешно выполняют боевые задания. Военные показали в работе польские САУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram .

"Польские самоходные гаубицы AHS Krab (САУ "Краб") успешно выполняют боевые задания на фронте", - подчеркнул Залужный.

Он также сообщил, что наши воины быстро овладели западной техникой и мало того - имеют опыт, который ценен для партнеров и производителей вооружения.

"Самоходная артиллерийская установка Krab хорошо показала себя и в скорости наведения, и в дальности стрельбы. Мы изучили ресурс и возможности этих машин и предоставляем производителям предложения по их усовершенствованию", - сообщил военнослужащий ВСУ Владимир.

Напомним, на днях главнокомандующий показал, как украинские военные работают с американскими снарядами Excalibur.

Кроме того, недавно генерал Александр Тарнавский показал, как работает французская САУ Caesar на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.