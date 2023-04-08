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Успешно выполняют боевые задания. Военные показали в работе польские САУ

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Украина, Суббота 08 апреля 2023 18:21
Успешно выполняют боевые задания. Военные показали в работе польские САУ Фото:военные показали в работе польские САУ Krab (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 8 апреля, военные поделились видео работы польской САУ Krab.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

"Польские самоходные гаубицы AHS Krab (САУ "Краб") успешно выполняют боевые задания на фронте", - подчеркнул Залужный.

Он также сообщил, что наши воины быстро овладели западной техникой и мало того - имеют опыт, который ценен для партнеров и производителей вооружения.

"Самоходная артиллерийская установка Krab хорошо показала себя и в скорости наведения, и в дальности стрельбы. Мы изучили ресурс и возможности этих машин и предоставляем производителям предложения по их усовершенствованию", - сообщил военнослужащий ВСУ Владимир.

Напомним, на днях главнокомандующий показал, как украинские военные работают с американскими снарядами Excalibur.

Кроме того, недавно генерал Александр Тарнавский показал, как работает французская САУ Caesar на Донбассе.

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