Позволяют точно бить по россиянам. Военные показали работу со снарядами Excalibur

Сегодня 5 апреля украинские военные показали работу с американскими снарядами Excalibur.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram .

"Для эффективного истощения врага большое значение имеет влияние артиллерии и использование высокоточных снарядов Excalibur",- сказал Владимир, работающий с артиллерийскими расчетами.

По его словам, точность снарядов позволяет максимально точно поражать технику и живую силу противника.

Кроме того, он сообщил, что постоянное огневое поражение привело к потере противником огромного количества техники, в частности двух комплексов С-300, из которых россияне обстреливали Николаев.

Напомним, украинские военные уже получили на вооружение ЗРК Avenger и даже показали его в работе.

Кроме того, недавно генерал Александр Тарнавский показал, как работает французская САУ Caesar на Донбассе.

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