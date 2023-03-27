Успешные контрнаступления ВСУ могут убедить Путина вступить в переговоры, - ISW

Серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина вступить в переговоры на условиях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Украинские военные должны показать, что они могут изменить ход боевых действий. ВСУ должны нанести армии РФ такой урон, что Путину и ближайшему окружению станет ясно, что войска РФ не могут надеяться улучшить исход войны, продолжая боевые действия.

Таким образом, многочисленные крупные победы Украины на оперативном уровне, вероятно, необходимы для создания перспективы урегулирования войны путем переговоров, или принуждения Путина к прекращению боевых действий. Есть основания ожидать, что украинские силы действительно могут добиться успеха за счет контрнаступлений.

Ключевые выводы ISW: