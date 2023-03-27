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Успешные контрнаступления ВСУ могут убедить Путина вступить в переговоры, - ISW

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Киев, Понедельник 27 марта 2023 03:47
Успешные контрнаступления ВСУ могут убедить Путина вступить в переговоры, - ISW Фото: контрнаступления ВСУ могут убедить Путина вступить в переговоры (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина вступить в переговоры на условиях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Украинские военные должны показать, что они могут изменить ход боевых действий. ВСУ должны нанести армии РФ такой урон, что Путину и ближайшему окружению станет ясно, что войска РФ не могут надеяться улучшить исход войны, продолжая боевые действия.

Таким образом, многочисленные крупные победы Украины на оперативном уровне, вероятно, необходимы для создания перспективы урегулирования войны путем переговоров, или принуждения Путина к прекращению боевых действий. Есть основания ожидать, что украинские силы действительно могут добиться успеха за счет контрнаступлений.

Ключевые выводы ISW:

  • Замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала к информационному молчанию относительно возможного контрнаступления ВСУ.
  • Российские блогеры восхваляли информационные операции президента РФ Владимира Путина, но заявляли, что развертывание ядерного оружия не меняет военного положения России и требует защиты от будущего украинского контрнаступления.
  • Оккупанты провели ограниченные наземные атаки на линии Сватово – Кременная.
  • Войска РФ продолжали атаковать Бахмут и добились незначительных успехов в пределах города. Российские источники утверждали, что боевики ЧВК "Вагнера" заняли завод АЗОМ на севере города.
  • Российские войска продолжали наступление на линии Авдеевка-Донецк и добились незначительных успехов в Марьинке.
  • Российские источники сообщили о формировании добровольческого батальона "Ураган" в составе 1-й диверсионно-разведывательной бригады "Волки" нерегулярного формирования, который действует в районе Авдеевки.
  • Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупационные власти в Бердянске требуют от местных жителей получить пропуска для передвижения на улице.

Ранее в Китае заявили, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к "скорейшему возобновлению переговоров".

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