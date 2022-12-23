Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ на левом берегу Днепра и в Крыму: карты боев

В Донецкой области Силы обороны Украины не дают российским войскам продвинуться в районе Бахмута, в Луганской области возле Кременной усиливаются бои, а в оккупированном Крыму и на захваченной части Херсонской области россияне усиливают меры безопасности.

Контрнаступательные действия ВСУ на западе Луганской области и востоке Харьковской области

Российские войска продолжали проводить 22 декабря ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово - Кременная. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские силы отразили шесть атак оккупантов на передовые позиции защитников Украины в Луганской области. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что военные отразили атаки войск РФ вблизи Новоселовского (14 км к северо-западу от Сватово) и Стельмаховки (15 км к северо-западу от Сватово).

Российский "военкор" заявил, что между российскими и украинскими войсками продолжаются позиционные бои в районе переправы через реку Оскол в районе н.п. Двуречная (54 км к северо-западу от Сватово).

Генштаб ВСУ также проинформировал, что украинские силы отразили атаки российских захватчиков в районе Площанки (17 км к северо-западу от Кременной) и Червонопоповки (6 км к северу от Кременной). Российский военный блогер утверждал, что войска РФ также вели штурмы возле Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и в направлении Диброва (5 км к юго-западу от Кременной). Другой российский "военкор" рассказывал, что между российскими и украинскими войсками южнее и юго-западнее Диброва идут позиционные бои.

Сообщалось, что 22 декабря ВСУ продолжили контрнаступательные операции в районе Кременной. Российский блогер заявил, что боевые действия в районе Кременной усиливаются, где украинские силы вели разведку боем и прощупывали позиции войск РФ. Другой российский "военкор" утверждал, что украинские силы вели штурм в направлении Кременной.

Ситуация на Донбассе

Войска РФ 22 декабря продолжили наступательные операции в районе Бахмута. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили атаки россиян в районе Бахмута; в 26 км к северо-востоку от Бахмута в районе г. Берестово, г. Яковлевка и г. Соледар; и в пределах 31 км к югу от Бахмута в районе Опытного, Курдюмовки, Озаряновки, Майорска и Ню-Йорка. Российский "военкор" утверждал, что российские войска вели наступление северо-восточнее Бахмута в направлении Бахмутского, Верхнекаменского и Веселого. Другой российский военный блогер заявил, что под Соледаром продолжаются бои между ВСУ и войсками РФ. На кадрах с геолокацией, опубликованных 22 декабря, видны боевые действия украинских и российских войск к юго-востоку от Соледара.

Российский "военкор" утверждал, что части группы "Вагнера" продвигаются на восточной окраине Бахмута и что украинские силы планируют контратаки, чтобы вытеснить российские войска из Бахмута.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что российские войска не проводили операций, направленных на решительный прорыв украинских позиций в Бахмуте, и что ВСУ отражали российские штурмовые группы, которые прорывались на окраину города.

22 декабря российский журналист опубликовал кадры из Андреевки (10 км к югу от Бахмута), на которых видно, что российские силы находятся в населенном пункте. Он утверждал, что подразделения группы "Вагнера" вели бои с украинскими войсками в районе Клещиевки, где, как сообщается, украинские силы заняли хорошие оборонительные позиции.

22 декабря российские войска продолжили наступательные действия в районе Авдеевка - Донецк. По сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска отразили атаки войск РФ в 27 км к юго-западу от Авдеевки в районе Красногоровки, Невельского и Марьинки. Российский "военкор" утверждал, что ВСУ удерживают позиции в западной части Марьинки, а также рассказывал, что российские силы вели штурмы в 37 км к юго-западу от Авдеевки в районе Новомихайловки, Первомайска и Водяного.

Сообщалось, что 22 декабря российские силы провели ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой области. Российские блогеры утверждали, что войска РФ наносили удары вблизи н.п. Павловка (52 км к юго-западу от Донецка) и Пречистовка (59 км к юго-западу от Донецка) в западной части Донецкой области. В Минобороны РФ заявляли, что российские войска также якобы уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы вблизи н.п. Сладкое Донецкой области (32 км к юго-западу от Донецка) и с. Левадное Запорожской области (93 км к юго-западу от Донецка). В Генштабе ВСУ сообщили, что российские силы продолжали обычную стрельбу с закрытых позиций вдоль линии соприкосновения в Донецкой и восточной Запорожской областях.

"Южная ось"

Российские официальные лица заявили, что войска РФ усиливают меры безопасности в оккупированных левобережной части Херсонской области и Крыму, опасаясь контрнаступательных операций ВСУ. Руководитель Херсонской оккупационной "областной администрации" Владимир Сальдо заявил, что в захваченной части области проводится интенсивная противодиверсионная операция по противодействию украинским диверсионным группам, пытающимся форсировать Днепр или Днепро-Бугский лиман на левый берег. Коллаборант добавил, что российские войска постоянно ведут боевые действия с ВСУ в районе Кинбурнской косы, и заявил, что войска РФ отражают попытки украинцев высадиться на косе. Глава оккупационного управления Крыма Сергей Аксенов повысил уровень "террористической" угрозы в шести районах захваченного украинского полуострова, расположенных вдоль сухопутных коммуникаций РФ (GLOC): Армянск, Джанкой и Джанкойский район, Керчь, Красноперекопск и Красноперекопский район, Ленинский район.

Российские силы усиливают свою военно-морскую активность в Черном море. Официальная газета Британского Королевского флота Navy News проанализировала спутниковые снимки, которые показали усиление активности российских подводных лодок возле оккупированного Севастополя, в том числе возвращение на базу подводной лодки класса Kilo в сопровождении вероятного штурмового катера Raptor и вертолета. Navy News отмечают, что у РФ в Черном море есть четыре улучшенные подводные лодки класса Kilo, которые способны запускать ракеты "Калибр" по Украине.

Российские силы продолжали наносить удары по украинским позициям и гражданской инфраструктуре в правобережной Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. Украинские официальные лица сообщили, что войска РФ продолжают обстреливать жилые дома в Херсоне и обстреливают Очаков к северу от Кинбурнской косы. В Южном оперативном командовании ВСУ сообщили, что 22 декабря украинские ПВО сбили российскую ракету Х-59 над Николаевской областью.

Украинские силы продолжали атаковать российскую логистику на оккупированных южных территориях. В Генштабе ВСУ сообщили о нанесении удара по узлу сосредоточения российской живой силы в районе Николаевки Скадовского района (примерно 60 км к юго-востоку от города Херсон), в результате чего были ранены до 140 российских военнослужащих и уничтожены 8 грузовиков с боеприпасами.