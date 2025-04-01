Успехи ВСУ на фронте в марте, и встреча Украины и США по редкоземелью: новости за 31 марта

Украина и Соединенные Штаты Америки провели техническую онлайн-встречу по соглашению о редкоземельных ископаемых. А главными задачами ВСУ остаются удержание рубежей обороны и стабилизация ситуации на угрожающих направлениях фронта.

Более подробно о том, что произошло в понедельник 31 марта - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Войска РФ атаковали Харьков ударными дронами. Все попадания зафиксированы в Киевском районе, есть пострадавшие.

Трамп заявил, что у России есть "психологический дедлайн", чтобы согласиться на прекращение огня в ее войне против Украины.

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. Ему подлежат 160 тысяч человек.

Иран привел ракеты в готовность после угроз Трампа по ядерной сделке, - СМИ

Как пишет Tehran Times, Вооруженные силы Ирана якобы подготовили ракеты на фоне угроз президента США Дональда Трампа бомбить страну, если та не согласится на ядерную сделку.

Мол, подготовленные ракеты способны поразить "связанные с США позиции". Значительное их количество якобы готово к запуску и расположено в подземных хранилищах, которые, в свою очередь, размещены по всему Ирану.

Каким будет курс доллара: банкир дал прогноз на апрель

Как сказал в комментарии РБК-Украина начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ожидается, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 41,5-42,3 грн/доллар, а его рост с начала года вряд ли превысит 0,7%.

"На мой взгляд, это возможное максимальное значение доллара в апреле, допустимая, экономически обусловленная планка. Однако, как это было уже не раз в течение этого года, реальный курс может быть ниже", - добавил он.

Духовный советник Трампа посетил Бучу и Ирпень: что его поразило

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс и его слова достаточно важны в формировании стратегии и политики США. Именно поэтому ему предложили посетить Бучу, Ирпень и Бородянку, "чтобы он собственными глазами увидел последствия преступлений российской армии" и послушал свидетелей.

"Увиденное глубоко поразило его - он не скрывал боли, возмущения и искреннего сочувствия", - рассказал главный раввин Украины Моше Асман в Facebook.

Ровно готовится к переходу на почасовую подачу воды: в чем причина

Уже в апреле "Ровнооблводоканал" готовится к подаче воды с пониженным давлением в отдельные часы. Это означает, что в г. Ровно в кранах многих потребителей предприятия в определенные часы не будет напора, а у некоторых, кто живет на верхних этажах, воды вообще может не быть.

Причиной этого в компании называют неоправданно заниженный тариф. Поскольку он, мол, должен был превышать 57 грн, но из-за моратория на повышение во время войны жители города платят только 32 грн за кубометр. Долг "Ривнеоблводоканала" превысил 115 млн гривен.

Ле Пен признали виновной в растрате средств ЕС и запретили участие в выборах

Суд в Париже признал виновной французскую ультраправую политику Марин Ле Пен в злоупотреблении средствами Европарламента для финансирования работы парламентских помощников. Кроме Ле Пен, виновными в этом деле признали других 8 евродепутатов и 12 депутатских помощников. Общую сумму убытков суд оценил в 2,9 миллиона евро.

Более того, суд запретил ей участвовать в выборах на государственные должности. Таким образом, как передают французские СМИ, Ле Пен не сможет баллотироваться на президентских выборах во Франции в 2027 году. Ле Пен только что покинула суд, еще до того, как приговор был полностью зачитан.

Сырский назвал важные достижения ВСУ в марте

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, главными задачами ВСУ остаются удержание рубежей обороны и стабилизация ситуации на угрожающих направлениях фронта. В марте были достигнуты успехи на Покровском направлении.

"Наши войска там, где это возможно, применяют тактику активной обороны. На некоторых участках фронта продвигаются вперед, улучшают тактическое положение, восстанавливают десятки позиций, сковывают значительные силы противника", - написал Сырский.

Швеция предоставит Украине крупнейший с начала полномасштабной войны пакет помощи

Так, стоимость пакета помощи от Швеции составляет 16 млрд шведских крон (1,6 млрд долларов), среди которых:

0,92 млрд долларов будут потрачены на вооружение. Речь идет о, вероятно, боеприпасах, а также средствах противовоздушной обороны (ПВО).

0,5 млрд долларов пойдут нескольким фондам и коалициям, которые будут покупать оборудование для Украины.

Также 50 млн долларов будет направлено на пулеметы, мелкокалиберные боеприпасы, учебное оружие и медицинские транспортные средства для украинских сил.

Украина и США провели техническую онлайн-встречу по соглашению о редкоземах, - источники

"Это была такая техническая встреча онлайн (между Украиной и США, по соглашению об ископаемых, - ред.), там были заместители, юристы, некоторые наши чиновники. То фактически начали (обсуждение соглашения, - ред.), сейчас наработают наше первое видение, потом дальше будут говорить с американцами", - рассказал информированный источник РБК-Украина.

"Назвала полным идиотом": Фицо пожаловался, что его отругала глава Еврокомиссии

"Я разговаривал по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы обсудили две темы. Первая - пошлины, которые были введены против нас. Она ужасно меня отругала: "Роберт, что ты натворил? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный?". Она ругала меня полчаса, говорила, что я полный идиот", - рассказал премьер Словакии Роберт Фицо.

Зеленский анонсировал встречу военных представителей: обсудят контингент для Украины

"Скоординировали наши совместные шаги, нашу общую дипломатию и работу команд ради приближения мира и обеспечения безопасности. Мы готовим встречу наших военных представителей для подготовки контингентов", - рассказал президент Владимир Зеленский после разговора с премьером Британии Киром Стармером.