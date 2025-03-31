"Дедлайн войны" для РФ и "большие проблемы" для Зеленского: Трамп сделал громкие заявления

Президент США Дональд Трамп пообщался с представителями СМИ на борту своего самолета Air Force One. Журналисты спросили его о переговорах по прекращению огня между Украиной и РФ, третьем сроке, тарифах и Иране.

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О Путине и соглашении о прекращении огня

Американский лидер заявил, что он и его команда "достигли прогресса" на пути к заключению соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией.

Один из журналистов спросил, не скажет ли Трамп, что его отношения с российским диктатором Владимиром Путиным "достигли самой низкой точки".

На что Трамп ответил отрицательно, добавив, что не думает, что "Путин откажется от своего слова о частичном прекращении огня". Он также сказал журналистам, что "сделки с людьми заключаются независимо от того, нравятся они вам или нет".

На вопрос о том, есть ли крайний срок для России, чтобы согласиться на сделку, Трамп ответил, что для РФ установлен "психологический дедлайн", чтобы согласиться на прекращение огня в Украине.

"Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому", - сказал Трамп.

По мнению президента США Россия "не затягивает мирный процесс", а российский диктатор, по его словам, "хочет заключить сделку". При этом Трамп сказал, что "не рад" словам Путина, который за последние несколько дней Путин говорил "некоторые вещи о том, что Зеленский не заслуживает доверия".

Но, добавил Трамп, он думает, что Путин "будет добрым". Глава Белого дома сказал, что не хотел бы устанавливать дополнительные пошлины для России. Однако он обязательно введет их для Венесуэлы и всех стран, которые "обманывали США все это время".

О Зеленском и соглашении по ископаемым

Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы пытается "выйти" из соглашения об ископаемых, и предупредил, что в таком случае его будут ждать "большие проблемы".

"Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным минералам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", - сказал Трамп журналистам.

Также он добавил, что Зеленский хочет, чтобы Украина была членом НАТО", но этого "никогда не будет", и президент Украины, мол, "это понимает".

О третьем президентском сроке

Также журналисты поинтересовались у Трампа, думает ли он о третьем президентском сроке.

"Я не хочу сейчас говорить о своем третьем сроке. У нас много времени. У нас еще почти четыре года... Однако, несмотря на это, многие говорят: "Тебе надо баллотироваться". Им нравится то, как мы работаем. Главное то, что им нравится", - пояснил американский президент.

По словам, Трампа он и его команда провели "лучшие 100 дней в истории, лучше, чем любой другой президент".

"Я был сегодня с некоторыми очень важными людьми, и они сказали, что никогда не видели таких быстрых изменений, как сейчас", - добавил он.

Об Иране и ядерной программе

Президент США также сделал новое заявление по Ирану. Если ранее в интервью NBC News он пригрозил Тегерану "невиданными бомбардировками", если руководство страны не согласится пойти на сделку по иранской ядерной программе.

То позже, уже выступая перед журналистами на борту Air Force One, Трамп сказал, что собирается принять решение о вторичных тарифах в зависимости от того, пойдет ли Тегеран на сделку.

"Мы, вероятно, дадим ему пару недель, и если мы не увидим никакого прогресса, мы их введем. Сейчас мы их не вводим. Но если вы помните, я делал это шесть лет назад, и это сработало очень хорошо", - сказал он.

О соглашении по TikTok

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что сделка о продаже TikTok американскому покупателю с китайской компанией ByteDance будет заключена до этой субботы.

Как напоминает издание Reuters, в январе Трамп установил 5 апреля крайним сроком для TikTok, чтобы найти некитайского покупателя - до этого времени отсрочено вступление в силу закона о запрете TikTok в США.

"У нас много потенциальных покупателей, существует огромный интерес к TikTok. Я хотел бы, чтобы TikTok остался живым", - добавил Трамп.