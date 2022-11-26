Под Великой Новоселкой мобилизованные оккупанты заселились в гражданские дома, - Генштаб
Мобилизированные оккупанты прибывают на захваченные территории Великоновоселковского района (Донецкая область). В одном из населённых пунктов они заняли все гражданские дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"Продолжается подготовка вновь прибывших мобилизованных военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, в том числе и на временно занятой территории Украины. В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений по стрелковому оружию", - говорится.
Как отмечают в Генштабе, в период с 22 по 23 ноября текущего года, в населенном пункте Старомлиновка все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками.
Напомним, что украинские военные, которые держат оборону поселка Велика Новоселка в Донецкой области, показали, как сейчас выглядит населенный пункт.
В поселке Великая Новоселка половина домов разрушена. Люди почти не выходят из подвалов
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