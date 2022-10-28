Успех не гарантирован. Глава МАГАТЭ усомнился в создании зоны безопасности на ЗАЭС

Успех в создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС никто гарантировать не может, переговоры между заинтересованными сторонами продвигаются очень медленно.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Прогресс по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС медленный, при этом успех все еще не гарантирован", - отметил генеральный директор МАГАТЭ.

Ранее мы писали, что Россия начала незаконное строительство на территории Запорожской атомной электростанции.

Глава МАГАТЭ намерен обратиться в Совбез ООН по поводу зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Также напомним, что страны "Большой семерки" официально призвали Россию вывести свои войска с территории ЗАЭС и передать станцию под контроль Украины, а также вернуть всех похищенных сотрудников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.