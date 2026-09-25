Успенский собор Лавры после удара РФ накроют защитным укрытием: когда начнутся работы

Собор защитят перед зимой

По словам Остапенко, средства на работы уже выделили из резервного фонда. Защитное укрытие должно уберечь поврежденное здание от влияния погодных условий в течение зимы и создать условия для начала полноценной реставрации.

Монтаж конструкции стартует в ближайшие дни.

В то же время директор заповедника отметил, что восстановление Успенского собора может продолжаться до двух лет, если финансирование будет поступать без задержек и ситуация не ухудшится.

Как пострадала Лавра

В ночь на 15 июня российский дрон попал в Успенский собор Киево-Печерской лавры. Наибольшие разрушения получила крыша храма, которая, по оценкам заповедника, повреждена на 80%. В течение недели спасатели произвели срочный ремонт крыши.

Последствия атаки на Успенский собор (фото: Getty Images)

Во время той же атаки пострадали и другие культурные учреждения Киева, в частности, сокровищница Национального музея истории Украины, Музей книги и книгопечатания Украины, Национальная историческая библиотека, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, а также фондохранилище Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Ранее правительство сообщало, что выделит средства из резервного фонда государственного бюджета на восстановление Успенского собора.