Успенский собор Лавры после удара РФ накроют защитным укрытием: когда начнутся работы

В Киево-Печерской лавре в ближайшие дни приступят к монтажу консервационного укрытия над Свято-Успенским собором, который в июне повредил российский беспилотник.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко в эфире "Радио Культура".
По словам Остапенко, средства на работы уже выделили из резервного фонда. Защитное укрытие должно уберечь поврежденное здание от влияния погодных условий в течение зимы и создать условия для начала полноценной реставрации.
Монтаж конструкции стартует в ближайшие дни.
В то же время директор заповедника отметил, что восстановление Успенского собора может продолжаться до двух лет, если финансирование будет поступать без задержек и ситуация не ухудшится.
В ночь на 15 июня российский дрон попал в Успенский собор Киево-Печерской лавры. Наибольшие разрушения получила крыша храма, которая, по оценкам заповедника, повреждена на 80%. В течение недели спасатели произвели срочный ремонт крыши.
Во время той же атаки пострадали и другие культурные учреждения Киева, в частности, сокровищница Национального музея истории Украины, Музей книги и книгопечатания Украины, Национальная историческая библиотека, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, а также фондохранилище Национального музея народной архитектуры и быта Украины.
Ранее правительство сообщало, что выделит средства из резервного фонда государственного бюджета на восстановление Успенского собора.
Читайте также о том, что во время торжеств по случаю 975-летия Лавры делегат швейцарского правительства в Украине Жак Жербе заявил, что Швейцария через ЮНЕСКО выделяет около 730 тысяч долларов на защиту и восстановление святыни.
Раньше мы делились репортажными фото, как выглядела Лавра в первые часы после атаки.