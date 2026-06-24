Спасатели закончили срочный ремонт крыши Успенского собора в Лавре (фото)
В Киеве завершили срочный ремонт крыши Успенского собора Киево-Печерской лавры, поврежденной во время российских обстрелов в ночь на 15 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ГСЧС Украины Андрея Даника.
Завершение консервации и текущие работы
По вторнику, 23 июня, первоочередной этап восстановления сооружения выполнен на 100% от запланированного объема. Специалисты ГСЧС работали на объекте более недели, чтобы оградить уникальную историческую памятку от влияния погодных условий и дальнейшего разрушения.
Аварийные работы на кровле собора полностью прекращены, однако ликвидация последствий атаки внутри здания продолжается. Спасатели развернули специальное оборудование для ликвидации чрезмерной влаги.
"Для осушки строительных конструкций и внутренних помещений на объекте продолжают работать тепловые пушки", – уточнил глава ведомства Андрей Даник.
Масштаб привлечения сил ГСЧС
Поскольку каждый мэтр Киево-Печерской лавры имеет особую культурную и духовную ценность, спасательные подразделения работали в сверхсложных условиях и под постоянной угрозой повторных вражеских ударов.
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Для проведения работ была развернута мощная группировка сил:
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Более 100 спасателей из разных профильных подразделений ГСЧС;
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Более 25 единиц специальной и тяжелой техники.
Глава ГСЧС поблагодарил весь личный состав за профессионализм и преданность во время спасения бесценного наследия Украины.
В ночь на 15 июня 2026 года российские войска совершили очередную массированную атаку на столицу Украины, во время которой один из вражеских ударов пришел в непосредственную близость к заповеднику "Киево-Печерская лавра".
В результате взрывной волны и обломков значительные повреждения получил Успенский собор - главный храм лаврского комплекса, заложенный еще в XI веке и восстановленный в конце 1990-х годов.