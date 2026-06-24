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Спасатели закончили срочный ремонт крыши Успенского собора в Лавре (фото)

07:47 24.06.2026 Ср
2 мин
Внутри помещений спасатели продолжают работу по осушению
aimg Екатерина Коваль
Спасатели закончили срочный ремонт крыши Успенского собора в Лавре (фото) Фото: работы ГСЧС на крыше Успенского собора (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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В Киеве завершили срочный ремонт крыши Успенского собора Киево-Печерской лавры, поврежденной во время российских обстрелов в ночь на 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ГСЧС Украины Андрея Даника.

Завершение консервации и текущие работы

По вторнику, 23 июня, первоочередной этап восстановления сооружения выполнен на 100% от запланированного объема. Специалисты ГСЧС работали на объекте более недели, чтобы оградить уникальную историческую памятку от влияния погодных условий и дальнейшего разрушения.

Аварийные работы на кровле собора полностью прекращены, однако ликвидация последствий атаки внутри здания продолжается. Спасатели развернули специальное оборудование для ликвидации чрезмерной влаги.

"Для осушки строительных конструкций и внутренних помещений на объекте продолжают работать тепловые пушки", – уточнил глава ведомства Андрей Даник.

Фото: работы ГСЧС в Успенском соборе после повреждения россиянами (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Масштаб привлечения сил ГСЧС

Поскольку каждый мэтр Киево-Печерской лавры имеет особую культурную и духовную ценность, спасательные подразделения работали в сверхсложных условиях и под постоянной угрозой повторных вражеских ударов.

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Для проведения работ была развернута мощная группировка сил:

  • Более 100 спасателей из разных профильных подразделений ГСЧС;

  • Более 25 единиц специальной и тяжелой техники.

Глава ГСЧС поблагодарил весь личный состав за профессионализм и преданность во время спасения бесценного наследия Украины.

В ночь на 15 июня 2026 года российские войска совершили очередную массированную атаку на столицу Украины, во время которой один из вражеских ударов пришел в непосредственную близость к заповеднику "Киево-Печерская лавра".

В результате взрывной волны и обломков значительные повреждения получил Успенский собор - главный храм лаврского комплекса, заложенный еще в XI веке и восстановленный в конце 1990-х годов.

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