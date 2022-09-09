Успіхи ЗСУ під Харковом та Херсоном надихають, - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські військові досягли певних успіхів у своїх операціях під Харковом та Херсоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Зараз ми бачимо успіх біля Херсона, ми бачимо певний успіх біля Харкова, і це дуже, дуже надихає", - заявив Остін.

Про це міністр оборони розповідав під час пресконференції зі своїм чеським колегою в Празі. На його думку, ці досягнення стануть серйозним ударом для РФ. За інформацією західних спецслужб росіяни зазнали величезних втрат.

Також це стане поштовхом для України, яка хоче показати, що може змінювати ситуацію на місцях силою, тому заслуговує на подальшу підтримку.

За останні дні українські військові змогли звільнити понад 20 населених пунктів у Харківській області, в тому числі і місто Балаклія.