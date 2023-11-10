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В Приват24 дублируются платежки за газ: почему так бывает и как поступать

Пятница 10 ноября 2023 15:29
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В Приват24 дублируются платежки за газ: почему так бывает и как поступать Фото: в "Приват24" могут дублироваться платежки за потребленный газ (Виталий Носач, РБК-украина)
Автор: Владимир Костырин

Пользователи мобильных приложений "Приват24" могут получать сообщения, в которых дублируются платежки за газ. В НАК "Нафтогаз Украины" разъяснили ситуацию с такими одинаковыми счетами, и дали рекомендации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу НАК "Нафтогаз Украины".

В комментариях под постом на своей странице администраторы газоснабжающей компании посоветовали людям, к которым приходят одни и те же счета (например просто от "Нафтогаза" и от представительства в вашем городе) пересмотреть данные о состоянии собственного счета через другие онлайн-сервисы предприятия.

"Рекомендуем просматривать актуальную информацию о состоянии счета с помощью онлайн сервисов нашей компании, а именно через:

  • личный кабинет,
  • чат-боты GASUA в Viber/Telegram или Facebook Messenger,
  • или позвонив в наш контакт-центр", - говорится в ответе "Нафтогаза" одному из пользователей.

В копании обратили внимание, что информация в сторонних сервисах может содержать некорректные данные.

"Это поможет избежать путаницы по начислениям и произведенным оплатам", - говорят в "Нафтогазе".

Также администрация советует обращаться в онлайн поддержку Приват 24 для корректировки шаблонов для быстрой оплаты счетов за потребленный газ.

В Приват24 дублируются платежки за газ: почему так бывает и как поступать

В "Нафтогазе" рассказали, что делать, если в "Приват24" дублируются счета за газ (фото: скрин facebook.com/NaftogazGasSupply)

Ранее сообщалось, что украинцам посоветовали обращать внимание на цвет газа, и дали рекомендации о действиях, если он не голубой.

А также перед этим в "Нафтогазе" напомнили, что платежки за газ придут, даже если квартира пустует, и граждане выехали за границу.

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Нафтогаз Украины приват 24 Газ
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