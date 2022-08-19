Уряд дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном та затвердив перелік країн
Кабінет міністрів дозволив передачу персональних даних за межі України засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг ("Дія"). Постановою також затверджено перелік країн, які зможуть отримувати такі дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 серпня 2022 р. № 910.
Згідно з документом, дані можуть передаватися для можливості використання громадянами України за їх бажанням електронного відображення інформації, що міститься у документах, передачі електронних копій відповідних документів, отримання публічних послуг за межами України.
Персональні дані можуть передаватися за допомогою засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, держав, що забезпечують належний захист персональних даних.
Водночас персональні дані не можуть передаватися іноземним суб’єктам, що зареєстровані у державі, визнаній Верховною радою державою-агресором чи державою-окупантом, державах, які входять до митних та воєнних союзів з такими державами.
Перелік держав, що забезпечують належний захист персональних даних:
- Австралія
- Азербайджанська Республіка
- Аргентинська Республіка
- Буркіна-Фасо
- Велике Герцогство Люксембург
- Грецька Республіка
- Грузія
- Держава Ізраїль
- Ірландія
- Ісламська Республіка Мавританія
- Італійська Республіка
- Канада
- Князівство Андорра
- Князівство Ліхтенштейн
- Князівство Монако
- Королівство Бельгія
- Королівство Данія
- Королівство Іспанія
- Королівство Марокко
- Королівство Норвегія
- Королівство Таїланд
- Королівство Швеція
- Латвійська Республіка
- Литовська Республіка
- Нідерланди
- Нова Зеландія
- Об’єднані Арабські Емірати
- Португальська Республіка
- Республіка Австрія
- Республіка Албанія
- Республіка Болгарія
- Республіка Боснія і Герцеговина
- Республіка Естонія
- Республіка Ісландія
- Республіка Кабо-Верде
- Республіка Кіпр
- Республіка Мальта
- Республіка Молдова
- Республіка Північна Македонія
- Республіка Польща
- Республіка Сан-Марино
- Республіка Сенегал
- Республіка Словенія
- Республіка Хорватія
- Республіка Чорногорія
- Румунія
- Словацька Республіка
- Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
- Сполучені Штати Америки
- Східна Республіка Уругвай
- Туніська Республіка
- Турецька Республіка
- Угорщина
- Федеративна Республіка Німеччина
- Фінляндська Республіка
- Французька Республіка
- Чеська Республіка
- Швейцарська Конфедерація
Нагадаємо, у додаток "Дія" планують додати пенсійне посвідчення та посвідку на постійне або тимчасове проживання.