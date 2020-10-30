Умови зовнішньої торгівлі України дещо погіршаться, - НБУ

Відновлення економічної активності тиснутиме у бік підвищення цін на світових товарних ринках, але зростатиме й пропозиція товарів. Попри вищий рівень цін, ніж раніше очікувалося, умови торгівлі на прогнозному горизонті дещо погіршаться.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) за жовтень 2020 року.

Як зазначається в огляді, нарощення економічної активності, насамперед у Китаї, на тлі дії низки факторів пропозиції призвело до зростання світових цін на товарних ринках. У результаті індекс зміни світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ) у ІІІ кварталі виявився суттєво вищим, ніж очікувалося, та залишатиметься таким на прогнозному горизонті.

Водночас "через корекцію окремих цін на тлі помірного зростання вартості енергоносіїв умови торгівлі для України на прогнозному горизонті дещо погіршаться".

Очікується, що державні інфраструктурні проекти в багатьох країнах й надалі підтримуватимуть попит на сталь, а відновлення світової економіки сприятиме нарощенню обсягів виробництва. За таких умов світові ціни на сталь залишатимуться близькими до поточних рівнів, а ціни на залізну руду поступово знижуватимуться через збільшення пропозиції з боку Бразилії та Австралії, зазначається в огляді.

За даними НБУ, світові ціни на соняшникову олію в ІІІ кварталі 2020 року сягнули шестирічних максимумів, та попри певну корекцію надалі залишатимуться на високому рівні.

Світові ціни на пшеницю та кукурудзу протягом ІІІ кварталу, за винятком коротких періодів, коливалися у відносно вузькому діапазоні. Надалі ціни на зернові коливатимуться близько поточних рівнів з незначним трендом до зростання.

Нагадаємо, в жовтні Національний банк України (НБУ) знизив прогноз урожаю зернових в Україні у 2020 році з 72 до 67 млн тонн. Однак скорочення валютної виручки вплине на валютний ринок несуттєво.

Зазначимо, Україна встановила рекорд з експорту зерна. За результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна. Це на 6,8 млн тонн більше ніж у минулому маркетинговому році, коли експорт склав 50,4 млн тонн.