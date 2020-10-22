НБУ оцінив фактор скорочення врожаю зернових на валютний ринок

Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Національний банк України (НБУ) знизив прогноз урожаю зернових в Україні у 2020 році з 72 до 67 млн тонн. Однак скорочення валютної виручки вплине на валютний ринок несуттево.

Про це на брифінгу сказав заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

Як зазначив Сологуб, посуха спостерігалася не тільки в південних регіонах України, вона зменшила урожай кукурудзи і в центральних регіонах. Крім того, НБУ урожай пшениці також виявився на 1 млн тонн нижче.

"Але якщо подивитися на історію, я б не говорив, що в цьому році у нас мінімальний урожай. Так, два останніх року у нас був за 70 млн тонн зернових. Але ця цифра 67 млн тонн - вона все одно більше, ніж всі врожаї, які були до 2019 року", - сказав він.

При цьому він зазначив, що ціни на товари українського експорту залишаються досить високими.

"Це буде тільки один з факторів, який буде впливати на ситуацію на ринку. Ми не бачимо, що він кардинально змінити ситуацію", - заявив Сологуб.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-вересні 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року впало на 13,1%.

Зазначимо, Україна встановила рекорд з експорту зерна. За результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна. Це на 6,8 млн тонн більше ніж у минулому маркетинговому році, коли експорт склав 50,4 млн тонн.