Условия внешней торговли Украины ухудшатся, - НБУ

Восстановление экономической активности будет давить в сторону повышения цен на мировых товарных рынках, но будет расти и предложение товаров. Несмотря на более высокий уровень цен, чем ранее ожидалось, условия торговли на прогнозном горизонте несколько ухудшатся.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за октябрь 2020 года.

Как отмечается в обзоре, наращивание экономической активности, прежде всего в Китае, на фоне действия ряда факторов предложения привело к росту мировых цен на товарных рынках. В результате индекс изменения мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ) в III квартале оказался существенно выше, чем ожидалось, и будет оставаться таким на прогнозном горизонте.

В то же время "из-за коррекции отдельных цен на фоне умеренного роста стоимости энергоносителей условия торговли для Украины на прогнозном горизонте несколько ухудшатся".

Ожидается, что государственные инфраструктурные проекты во многих странах и в дальнейшем будут поддерживать спрос на сталь, а восстановление мировой экономики будет способствовать наращиванию объемов производства. При таких условиях мировые цены на сталь будут оставаться близкими к текущим уровням, а цены на железную руду будут постепенно снижаться из-за увеличения предложения со стороны Бразилии и Австралии, отмечается в обзоре.

По данным НБУ, мировые цены на подсолнечное масло в III квартале 2020 года достигли шестилетних максимумов, и несмотря на определенную коррекцию в дальнейшем будут оставаться на высоком уровне.

Мировые цены на пшеницу и кукурузу в течение III квартала, за исключением коротких периодов, колебались в относительно узком диапазоне. В дальнейшем цены на зерновые будут колебаться около текущих уровней с незначительным трендом к росту.

Напомним, в октябре Национальный банк Украины (НБУ) понизил прогноз урожая зерновых в Украине в 2020 году с 72 до 67 млн тонн. Однако сокращение валютной выручки повлияет на валютный рынок несущественно.

Отметим, Украина установила рекорд по экспорту зерна. По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.