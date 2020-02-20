Умови перебування евакуйованих українців з Уханя в Нових Санжарах: медогляд двічі на день

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, які заходи діятимуть в медцентрі "Нові Санжари", куди транспортують евакуйованих українців з Уханя. Про це він повідомив під час брифінгу, передає РБК-Україна.

За його словами, два лікарі та медсестра двічі на день оглядатимуть кожного з евакуйованих.

Також медики всі 14 днів перебуватимуть з ними в обсерваторі. У разі виявлення симптомів, бригада екстреної допомоги транспортує людей до лікарень у Полтаві або Харкові і надалі їм надаватимуть медичну допомогу в боксованих інфекційних відділеннях.

Відомо, що евакуйованих забезпечуватимуть триразовим гарячим харчуванням, вони матимуть доступ до гарячої та холодної води.

Зазначається, що стічні води знезаражуватимуть в резервуарі за принципом, який застосовують в інфекційних лікарнях, щоб виключити навіть гіпотетичну можливість передачі збудника інфекційної хвороби в навколишнє середовище.

Ляшко наголосив, що обсерватор - не заклад медичної допомоги. Перебування громадян в ньому - це звичайне перебування в номерах готельного типу.

Нагадаємо, 20 лютого завершується евакуація українців з Уханя, охопленого епідемією коронавірусу. Вивезені з Китаю громадяни будуть поміщені на карантин на 14 діб.

Як повідомляло РБК-Україна, медичний центр "Нові Санжари" повідомляв, що готовий забезпечити карантинні заходи на 14 днів громадянам, евакуйованим з Китаю.