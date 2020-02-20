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У медцентрі "Нові Санжари" заявили про готовність забезпечити карантин евакуйованим із Китаю

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 16:44
У медцентрі "Нові Санжари" заявили про готовність забезпечити карантин евакуйованим із Китаю
Фото: медцентр "Нові Санжари" (ngu.gov.ua)

Центр знаходиться на окремій території, що віддалена від населеного пункту Нові Санжари

Медичний центр "Нові Санжари" готовий забезпечити карантинні заходи на 14 днів громадянам, евакуйованим з Китаю. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної гвардії України.

Як зазначається, установа забезпечена необхідними матеріальними засобами та має добре розвинену інфраструктуру.

"Фахівці медичного напрямку мають індивідуальні засоби захисту та знають необхідні процедури, що мають бути здійснені, аби забезпечити суворий режим санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки. Центр має 200 ліжко-місць. Номери забезпечені умивальником, туалетом, душем, меблями, радіоточкою, телевізором, холодильником, кондиціонером, освітлювальними приладами. Санвузол знаходиться в кожній кімнаті", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що сам центр знаходиться на окремій території, що віддалена від основної заселеної території населеного пункту Нові Санжари. Тому евакуйовані громадяни, яким потрібно буде пройти період обсервації, не будуть жодним чином перетинатися із місцевими мешканцями.

Територія закладу охороняється та здійснюється встановлений перепускний режим.

"Закликаємо громадян України не піддаватися на провокації, не порушувати закон, дотримуватися публічного порядку і безпеки, не скоювати протиправних дій та з розумінням поставитися до необхідності вжиття таких тимчасових обмежувальних заходів щодо наших громадян та іноземців, які потребують допомоги держави Україна у складній ситуації. Зазначаємо, що за повідомленнями МОЗ, українці, евакуйовані з Китаю, повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз вони будуть знаходитися в Медичному центрі Національної гвардії "Нові Санжари" протягом 14 днів", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що мешканці Нових Санжар заблокували міст через Ворсклу, щоб не пропустити в санаторій транспорт евакуйованими з Китаю українцями.

Також повідомлялося, що у Нові Санжари для того, щоб заспокоїти місцевих мешканців, прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Міністр запевнив, що евакуйовані вже пройшли 10 днів інкубаційного періоду, а симптоми коронавіруса не були виявлені.

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