Россию лишили права голоса в одном из комитетов Конвенции Совета Европы: что известно

"В ходе 43-й пленарной сессии Комитета Конвенции Совета Европы "О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных" было принято решение об ограничении участия Российской Федерации в Комитете без права участия в принятии решений этим органом и права голоса", - заявил Лубинец.

По его словам, это произошло из-за внесения поправок в Правил процедуры T-PD и условий участия Российской Федерации в T-PD, которые вступили в силу немедленно.



Лубинец пояснил, что 16 марта 2022 г. РФ исключили из Совета Европы. Таким образом, Россия больше не является участником тех конвенций и протоколов, заключенных в рамках Совета Европы, открытых только для ее государств-членов. Она также перестала быть Высокой Договаривающейся стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября 2022 года.