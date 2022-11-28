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Россию лишили права голоса в одном из комитетов Конвенции Совета Европы: что известно

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Понедельник 28 ноября 2022 19:37
Россию лишили права голоса в одном из комитетов Конвенции Совета Европы: что известно Фото: Дмитрий Лубинец, омбудсмен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

РФ лишена права голоса в Комитете Конвенции Совета Европы "О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"В ходе 43-й пленарной сессии Комитета Конвенции Совета Европы "О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных" было принято решение об ограничении участия Российской Федерации в Комитете без права участия в принятии решений этим органом и права голоса", - заявил Лубинец.

По его словам, это произошло из-за внесения поправок в Правил процедуры T-PD и условий участия Российской Федерации в T-PD, которые вступили в силу немедленно.

Лубинец пояснил, что 16 марта 2022 г. РФ исключили из Совета Европы. Таким образом, Россия больше не является участником тех конвенций и протоколов, заключенных в рамках Совета Европы, открытых только для ее государств-членов. Она также перестала быть Высокой Договаривающейся стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября 2022 года.

Напомним, что Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе впервые соберется без представителя Российской Федерации.

Украинская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ будет бойкотировать ее работу из-за нежелания изменить правила и изгнать Россию.

Верховная рада обратилась к "Большой двадцатке" с требованием исключить Россию из G20. Обращение поддержали 310 народных депутатов.

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