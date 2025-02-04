Трамп о возможном плане Ирана устроить покушение: Если бы они это сделали, их бы уничтожили

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал своим советникам инструкции уничтожить Иран в случае своей ликвидации по "заказу" со стороны Тегерана. Речь идет о возможном покушении на него, которое было разоблачено осенью прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Во вторник американский президент в разговоре с представителями СМИ заявил, что "если бы они это сделали, их бы уничтожили".

"Я оставил инструкции, если они это сделают, они будут стерты, ничего не останется", - сказал Трамп во время подписания указа, который призвал правительство США оказать максимальное давление на Тегеран.

В США считают, что Иран мог "заказать" убийство Трампа

По словам официальных лиц США, угроза жизни Трампа со стороны Ирана побудила к усилению мер безопасности за несколько дней до предвыборного митинга в Пенсильвании в июле 2024 года, где Трампа выстрелили в ухо. Но официальные лица США тогда заявили, что не верят, что Иран причастен к этой попытке убийства.

В ноябре Министерство юстиции США объявило, что заговор Ирана с целью убить Трампа перед президентскими выборами был сорван. В департаменте утверждали, что в сентябре иранские чиновники дали указания 51-летнему Фархаду Шакери сосредоточиться на слежке и в конце концов убить Трампа. Шакери до сих пор находится на свободе в Иране.

Официальные чиновники Ирана отвергли это обвинение, а представитель министерства иностранных дел этой страны Эсмаил Багаи назвал американский отчет заговором связанных с Израилем кругов, направленных на ухудшение отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Добавим, в октябре прошлого года тогдашний президент США Джо Байден предупредил Иран, что Штаты будут рассматривать покушения на Трампа как акт войны.

Заметим, в США федеральная власть годами отслеживает угрозы Ирана в адрес Трампа и других чиновников администрации.

Также напомним, что в 2020 году Трамп приказал убить Касема Сулеймани, который возглавлял отряды КУДС Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

Что известно о "покушении" Шакери на Трампа

Следователям в США было сообщено о плане убить Трампа, который пытался осуществить Шакери. Он провел некоторое время в американских тюрьмах за ограбление и, по словам американских властей, он поддерживал сеть преступных сообщников, привлеченных Тегераном для слежки и планирования заказного убийства.

Шакери является гражданином Афганистана, который сейчас проживает в Иране. Он рассказал ФБР, что в сентябре прошлого года одно из военизированных подразделений Иранской революционной гвардии приказало ему отложить другую работу, которую он выполнял, и в течение 7 дней разработать план слежки и убийства Трампа.