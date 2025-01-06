Затруднило эвакуацию. Россияне ночью попытались разрушить переправу в Харьковской области

"Сегодня ночью враг пытался разрушить транспортную гражданскую инфраструктуру, переправу с левого берега (Оскола, - ред.) на правый, чем усложнил и доставку гуманитарных грузов, и эвакуационные мероприятия. Сейчас работаем над восстановлением. Однако эта работа у нас постоянная, потому что враг пытается разрушать нашу логистику чуть ли не каждый день", - рассказал глава ОГА.

Глава Купянской районной военной администрации (РВА) Андрей Канашевич, в свою очередь, рассказал, что ситуация в целом остается напряженной, поскольку вражеские обстрелы не прекращаются. В том же числе россияне активно применяют FPV-дроны.

"Больше всего беспокоит, что на левом берегу Оскола остаются около 1660 жителей района в Куриловской, Кондрашевской и Купянской громадах", - заявил Канашевич.