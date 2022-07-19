У США прокурорам можуть розширити права для арешту російських активів

Старший прокурор США Ендрю Адамс, даючи свідчення комітету Сенату США з питань юстиції зазначив, що Конгрес повинен дозволити прокурорам вимагати конфіскації активів, що були використані для ухилення від санкцій США, а не лише доходів від ухилення від санкцій.

Адамс також сказав, що термін давності для деяких фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, слід подвоїти до 10 років.

Зазначається, що свідчення Адамса надійшли в той час, коли Конгрес розглядав законодавство, що дозвоить направляти доходи від конфіскованих активів на допомогу українцям.