В США прокурорам могут расширить права для ареста российских активов

Министерство юстиции США добивается от Конгресса более широких полномочий для ареста активов российских олигархов как средства давления на Москву из-за ее вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Старший прокурор США Эндрю Адамс, давая показания комитету Сената США по вопросам юстиции отметил, что Конгресс должен разрешить прокурорам требовать конфискации активов, которые были использованы для уклонения от санкций США, а не только доходов от уклонения от санкций.
Адамс также сказал, что срок давности для некоторых финансовых преступлений, таких как отмывание денег, следует удвоить до 10 лет.
Отмечается, что показания Адамса поступили в то время, когда Конгресс рассматривал законодательство, разрешающее направлять доходы от конфискованных активов на помощь украинцам.
Напомним, ЕС готовит новый пакет санкций против России, в котором будет ограничение на золото, новые санкционные списки и закрытие лазеек.
Также ЕС может ввести дополнительные санкции против "Сбербанка".