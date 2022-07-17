Замість підсилення окупантам пропонують поміняти памперси. Нове перехоплення ГУР
Окупант жаліється на те, що нема з кого формувати новий батальйон, щоб його замінити. За його словами, на його позиції залишилось менше 200 росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
"Нас тут залишилось менше 200. А по спискам понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть - памперси поміняйте. Чого ви боїтесь? А "туди", по новинам хлопці читають, озброєння нове поставляють. А у нас ніх… (взагалі) нічого", - каже він.
За його словами, справи настільки погані, що в них вже жодного танку немає.
"У нас був танк один – 72. Його спалили. Склади наші з боєприпасами всі знищили. Вони тепер тил почали їб… (знищувати). Все командування стоїть 90 кілометрів від нас. Навіть якщо в нас щось станеться, якщо нам якась допомога потрібна, вони просто не встигнуть приїхати. Нас просто зітруть з лиця землі", - жаліється він.
Як повідомлялося, раніше із перехоплення СБУ стало відомо, що російські окупанти заздрять "ювелірній" роботі українських мінометників та артилеристів.
Зазначимо, минулої доби Збройним силам України вдалося ліквідувати 160 російських окупантів. При цьому від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили 38 300 військовослужбовців.
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