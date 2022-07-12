Окупанти заздрять українським артилеристам: нове перехоплення від СБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення СБУ нової телефонної розмови окупантів.

Зокрема, командир російської розвідроти скаржиться другові, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке в Харківській області.

"Они (українські захисники, - прим.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: "КамАЗ" бронированный, еще какую-то х*йню там", - розчаровано визнає окупант.

Особливу стурбованість у загарбників, як кажуть в СБУ, викликає те, наскільки точно українські бійці влучають в ціль.

"У них минометчики и артиллеристы точно стреляют, прям п*здец. Они пристреленные…"

В СБУ додають, що це обговорення вдалося перехопити ще до того, як ЗСУ почали використовувати високоточні HIMARS.