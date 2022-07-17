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Вместо усиления оккупантам предлагают поменять памперсы. Новый перехват ГУР

Новина українською →
Украина, Воскресенье 17 июля 2022 14:54
Вместо усиления оккупантам предлагают поменять памперсы. Новый перехват ГУР Фото: вместо усиления командиры предлагают оккупантам поменять памперсы (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупант жалуется на то, что не из кого формировать новый батальон, чтобы его заменить. По его словам, на его позиции осталось менее 200 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Нас здесь осталось меньше 200. А по спискам более 20 тысяч. Они нам только говорят - памперсы поменяйте. Чего вы боитесь? А "туда", по новостям ребята читают, вооружение новое поставляют. А у нас их… (вообще) ничего" , - говорит он.

По его словам, дела настолько плохи, что у них уже нет танка.

"У нас был танк один - 72. Его сожгли. Склады наши с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали еб... (уничтожать). Они просто не успеют приехать. Нас просто сотрут с лица земли", - жалуется он.

Как сообщалось, ранее из перехвата СБУ стало известно, что российские оккупанты завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков и артиллеристов.

Отметим, за минувшие сутки Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать 160 российских оккупантов. При этом с начала полномасштабного вторжения войска РФ потеряли 38 300 военнослужащих.

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