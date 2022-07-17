Вместо усиления оккупантам предлагают поменять памперсы. Новый перехват ГУР
Оккупант жалуется на то, что не из кого формировать новый батальон, чтобы его заменить. По его словам, на его позиции осталось менее 200 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
"Нас здесь осталось меньше 200. А по спискам более 20 тысяч. Они нам только говорят - памперсы поменяйте. Чего вы боитесь? А "туда", по новостям ребята читают, вооружение новое поставляют. А у нас их… (вообще) ничего" , - говорит он.
По его словам, дела настолько плохи, что у них уже нет танка.
"У нас был танк один - 72. Его сожгли. Склады наши с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали еб... (уничтожать). Они просто не успеют приехать. Нас просто сотрут с лица земли", - жалуется он.
Как сообщалось, ранее из перехвата СБУ стало известно, что российские оккупанты завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков и артиллеристов.
Отметим, за минувшие сутки Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать 160 российских оккупантов. При этом с начала полномасштабного вторжения войска РФ потеряли 38 300 военнослужащих.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.