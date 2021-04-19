Росія почала військові навчання в Арктиці

Росія почала великі навчання в Арктиці. Вони проходять з участю ППО, кораблів, а також атомних і дизельних підводних човнів.

На перших етапах навчань в стан підвищеної бойової готовності призвели органи військового управління Північного флоту, військові з'єднання та військові частини.

Особлива увага в рамках навчання буде приділятися: забезпеченню безпеки об'єктів економічної діяльності Росії в Арктиці, проведенню рятувальних операцій і наданню допомоги на морі в даному регіоні, повідомили в прес-службі.

Повідомляється, що було розпочато розгортання атомних підводних човнів і корабельних сил флоту в морі. У райони зосередження висунулися підрозділи армійського корпусу; армія ВПС і ППО приступила до перекидання сил на аеродроми оперативного базування в Арктиці і до нарощування системи протиповітряної оборони в даному напрямку.

Фото: в Арктиці військові навчання РФ (function.mil.ru)

На різних етапах міжвидового навчання будуть задіяні атомні і дизельні підводні човни, кораблі Кольської флотилії різнорідних сил і з'єднання ракетних кораблів, судна забезпечення, літальні апарати, заявили в Міноборони РФ.