Посилення карантину в Україні: в яких областях можуть ввести "червону" зону

З наступного понеділка вся Україна може перейти в "жовту" зону. У проблемних областях карантин можуть ще більше посилити через небезпечну ситуацію з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького на погоджувальній раді.

За його словами, поки сьогодні казати про жорстке посилення обмежень по всій країні.

"Країна наближається до "жовтої" зони, "помаранчева" та "червона" зони будуть адаптовані тільки в тих областях, де є проблеми. Найнебезпечніше сьогодні в плані епідемії в трьох областях: Буковина, Львівська область і Вінницька область. Там, скоріш за все, буде змінюватися колір обмежень", - заявив він.