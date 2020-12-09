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Посилення карантину не вплине на роботу КПВВ на Донбасі

Київ, Середа 09 грудня 2020 21:04
Посилення карантину не вплине на роботу КПВВ на Донбасі
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Посилені карантинні обмеження, які діятимуть з 8 по 24 січня, не вплинуть на роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі. Пропуск через лінію розмежування буде здійснюватися у штатному режимі.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції окупованих територій.

Водночас в міністерстві нагадали, що російсько-окупаційні сили продовжують блокувати роботу КПВВ на лінії розмежування.

"Ситуація дуже складна, але ми зі свого боку зобов‘язані просто зробити усе, що від нас залежить, аби максимально забезпечити дотримання прав людей на отримання гідної медичної та соціальної допомоги на підконтрольній території, права бути з родиною", - заявив міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів підтримав посилення карантину після Нового року. Обмеження введуть 8 січня, діятимуть вони 16 днів.

Також РБК-Україна розповідало, які обмеження будуть діяти в Україні з 8 по 24 січня.

Крім того, карантин в Україні продовжили до кінця зими. Обмеження "помаранчевої зони" карантину будуть діяти до 28 лютого.

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