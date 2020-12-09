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Усиление карантина не повлияет на работу КПВВ на Донбассе

Киев, Среда 09 декабря 2020 21:04
Усиление карантина не повлияет на работу КПВВ на Донбассе
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Усиленные карантинные ограничения, которые будут действовать с 8 по 24 января, не повлияют на работу контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Пропуск через линию разграничения будет осуществляться в штатном режиме.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции оккупированных территорий.

В то же время в министерстве напомнили, что российско-оккупационные силы продолжают блокировать работу КПВВ на линии разграничения.

"Ситуация очень сложная, но мы со своей стороны просто обязаны сделать все, что от нас зависит, чтобы максимально обеспечить соблюдение прав людей на получение достойной медицинской и социальной помощи на подконтрольной территории, права быть с семьей", - заявил министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

Напомним, сегодня Кабинет министров поддержал усиление карантина после Нового года. Ограничения введут 8 января, действовать они будут 16 дней.

Также РБК-Украина рассказывало, какие ограничения будут действовать в Украине с 8 по 24 января.

Кроме того, карантин в Украине продлили до конца зимы. Ограничения "оранжевой зоны" карантина будут действовать до 28 февраля.

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