Посилення карантину: у Миколаївській області зможуть працювати тільки 74 школи
Фото: скільки шкіл у Миколаївській області готові до посилення карантину (Getty Images)
У Миколаївській області при посиленні карантину зможуть працювати тільки 74 школи. Менше 80% вакцинованого персоналу у 448 закладах загальної середньої освіти.
Про це повідомили у Департаменті освіти та науки Миколаївської ОДА у відповідь на запит РБК-Україна.
Станом на 14 вересня, у Миколаївській області більше 80% вакцинованого персоналу у 116 закаладах освіти.
Зокрема:
- у 42 закладах дошкільної освіти,
- у 74 закладах загальної середньої освіти.
Менше 80% вакцинованого персоналу у 1039 закладах освіти:
- у 530 закладах дошкільної освіти,
- у 448 закладах загальної середньої освіти,
- у 37 закладах фахової та вищої освіти.
Нагадаємо, карантин в Україні найближчими днями посилять - буде введено обмеження "жовтої" зони.
Нові правила цієї зони, зокрема, регламентують роботу шкіл - в очному форматі зможуть працювати лише ті, в яких у 80% педагогів є COVID-сертифікат.