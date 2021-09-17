ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Усиление карантина: в Николаевской области смогут работать только 74 школы

Новина українською →
Николаев, Пятница 17 сентября 2021 15:32
Усиление карантина: в Николаевской области смогут работать только 74 школы Фото: сколько школ в Николаевской области готовы к усилению карантина (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Николаевской области при усилении карантина смогут работать только 74 школы. Менее 80% вакцинированного персонала в 448 учреждениях общего среднего образования

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Николаевской ОГА в ответ на запрос РБК-Украина.

По состоянию на 14 сентября, в Николаевской области более 80% вакцинированного персонала в 116 закаладах образования.

В частности:

  • в 42 учреждениях дошкольного образования,
  • в 74 учреждениях общего среднего образования.

Менее 80% вакцинированного персонала в 1039 учебных заведениях:

  • в 530 учреждениях дошкольного образования,
  • в 448 учреждениях общего среднего образования,
  • в 37 учреждениях профессионального и высшего образования.

Напомним, карантин в Украине в ближайшие дни усилят - будут введены ограничения "желтой" зоны.

Новые правила этой зоны, в частности, регламентируют работу школ - в очном формате смогут работать только те, в которых у 80% педагогов есть COVID-сертификат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Николаевская область
NEWS
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит