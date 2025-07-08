"Это очень плохо": Усик перед боем с Дюбуа дал совет молодым боксерам перед боем с Дюбуа

Александр Усик: большинство боксеров живут неправильно

Накануне реванша Александр Усик откровенно высказался о том, как современные боксеры готовятся к поединкам.

По словам украинского чемпиона, многие из них застряли на том, что просто отработали и пошли домой.

При этом, Усик отмечает, они игнорируют ключевые составляющие профессионального спорта: качественное восстановление, сбалансированное питание. Они пренебрегают важными аспектами физического и ментального восстановления.

"Многие боксеры высокого уровня не делают того, что я делаю. Да, они спаррингуют, бьют в мешок и идут домой. Но этого недостаточно", - сказал боксер.

"Им не хватает здорового питания, качественного восстановления, регулярной растяжки. Они просто работают в зале и зарабатывают деньги. Это неправильно. Очень неправильно. В таком режиме тебя хватит на два или три года - и все. Потом внезапно наступает конец", - заявил Усик.

Усик - Дюбуа: история противостояния

Первый поединок между Усиком и Дюбуа стал одним из самых обсуждаемых боев 2023 года. Тогда украинец уверенно контролировал ход поединка и завершил его досрочно, защитив титулы WBA, WBO и IBF.

В то же время британский боксер заявлял, что удар, который он нанес украинцу в пятом раунде был легальным, и назвал свое поражение очень спорным. Но WBA назвала его удар "запрещенным".

С тех пор оба боксера прошли разные пути. Усик дважды встретился с Тайсоном Фьюри, в мае и декабре 2024 года, и оба раза одержал победу.

В частности, в первом поединке он стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, а в матче-реванше подтвердил свое доминирование.

Зато Дюбуа сумел восстановиться после поражения, выиграв три боя подряд. Его последняя победа принесла ему титул чемпиона мира по версии IBF.

Именно это сделало возможным организацию второго боя с Усиком уже на новых условиях - за все главные пояса дивизиона.