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Бил ли Дюбуа ниже пояса? WBA объявила свой вердикт после боя Усика

Вроцлав, Вторник 29 августа 2023 10:11
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Бил ли Дюбуа ниже пояса? WBA объявила свой вердикт после боя Усика Фото: Именно тот грязный выпад Даниеля Дюбуа (facebook.com/KnockOutPromotions)
Автор: Антон Федорцив

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) дала оценку скандальному эпизоду в пятом раунде поединка между украинцем Александром Усиком и Даниелем Дюбуа из Соединенного Королевства. Британский боксер отметился сомнительным стилем ведения боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

На старте 5-го раунда украинский боксер оказался на полу. Однако о нокдауне речь не шла – британец сбил чемпиона подозрительным ударом ниже пояса. Потерпевший приходил в сознание ориентировочно 5 минут.

"В бою был драматический момент, когда Дюбуа нанес удар ниже пояса, от которого Усик упал на канвас. Зона, в которую он попал, вызвала споры о легальности удара, но рефери решил, что удар попал в область ниже пояса", – говорится в заявлении.

Впоследствии Усик перехватил инициативу и дважды отправил британского боксера в нокдаун. В девятом раунде Дюбуа уже не смог уверенно подняться с пола, поэтому рефери завершил поединок техническим нокаутом в пользу украинца. Он сохранил чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Однако, команда Дюбуа во главе с промоутером Фрэнком Уорреном начали кампанию за признание боя несостоявшимся. По убеждению британца и его окружения, злосчастный удар соответствовал правилам, а судья был пристрастен. Дюбуа стремится провести реванш с украинцем.

К слову, ранее вспомнили хронологию событий в бою Усика против британца Дюбуа.

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Александр Усик Бокс
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