Усик удержал лидерство в рейтинге лучших боксеров мира: в топ-10 произошли изменения

38-летний украинец неизменно удерживает первую строчку с лета прошлого года - после исторической победы над британцем Тайсоном Фьюри в объединительном поединке за статус абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

В первой тройке рейтинга также без изменений - вторую и третью позиции занимают японец Наоя Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд соответственно.

Какие изменения произошли в рейтинге

Незначительные подвижки в топ-10 все же произошли. Вылетел из "десятки" бывший обидчик украинца Василия Ломаченко - Девин Хейни, который недавно неубедительно победил Хосе Рамиреса. Вместо него на десятое место поднялся Давид Бенавидес.

Также японец Дзюнто Накатани стал седьмым, обойдя Сауля Альвареса. На одну позицию поднялся другой японский боксер - Кен Сиро - теперь он девятый.

Рейтинг P4P от The Ring, топ-10

Александр Усик (Украина, супертяжелый вес) Наоя Иноуэ (Япония, второй легчайший) Теренс Кроуфорд (США, первый средний) Дмитрий Бивол (полутяжелый) Артур Бетербиев (полутяжелый) Джесси Родригес (США, легчайший) Дзюнто Накатани (Япония, легчайший) Сауль Альварес (Мексика, второй средний) Кен Сиро (Япония, первый легчайший) Давид Бенавидес (США, полутяжелый)

Что такое P4P

Pound for pound (P4P) - это мировой рейтинг профессиональных боксеров независимо от весовых категорий. Он составляется по принципу сравнения мастерства бойцов: оцениваются титулы, покоренные дивизионы, уровень соперников, рекорды и тому подобное.

Термин вошел в употребление благодаря боксеру Бени Леонарду, который удерживал звание чемпиона с мая 1917-го по январь 1925 года. Но большинство историков бокса считают, что концепция лучшего бойца независимо от весовой категории появилась в 1940-х годах благодаря Шугару Рэю Робинсону. Многие из боксерского сообщества до сих пор считают его лучшим бойцом всех времен.

В 1990 году этот термин снова стал актуальным, с появлением первого рейтинга лучших боксеров по версии журнала The Ring. Среди украинцев во главе рейтинга P4P от этого издания, кроме Усика, находился также Василий Ломаченко (в 2018-2019 годах).

Свои версии рейтинга P4P составляют, в частности, Ассоциация американских журналистов бокса (BWAA), Совет международных рейтингов бокса (TBRB), американский спортивный телеканал ESPN, портал BoxRec, спортивный стриминговый сервис DAZN. Но рейтинг The Ring считается наиболее авторитетным.