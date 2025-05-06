"Увидеть, что там происходит". Джошуа рассказал о дружбе с Усиком и намерении посетить Украину

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа рассказал о своих взаимоотношениях с Александром Усиком и желании посетить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing King Media .

О взаимоотношениях с Усиком

Джошуа и Усик дважды встречались на ринге. В первом поединке украинец отобрал у соперника чемпионские пояса WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе. А во втором - успешно защитил эти титулы.

Несмотря на это, боксеры поддерживают дружеские отношения и всегда с уважением говорят друг о друге.

"В профессиональном боксе, во всей этой индустрии есть люди, с которыми не ладишь, потому что мы конкуренты. Но есть и такие, с кем ты нормально общаешься. Я думаю, с Усиком мы хорошо ладим. Он крутой парень", - рассказал британец.

О сорванном визите в Украину

Также он поделился своим желанием посетить Украину.

"Я собирался поехать в Украину и увидеть, что там происходит, но этого так и не произошло. Те, кто отвечал за поездку в последний момент перенесли сроки, и это не совпало с моим графиком", - пояснил он.

О сочетании стихов Усика и собственного рэпа

Кроме того, Джошуа узнал о литературном таланте Усика - украинец, оказывается, пишет стихи. Британец не исключает даже творческого сотрудничества.

"Возможно, мы как-то сделаем дуэт - совместим его поэзию с моим рэпом", - поделился атлет будущими творческими планами.

Усик сейчас готовится к реваншу с Дюбуа, после которого планирует провести еще только один поединок. Среди возможных соперников украинский чемпион назвал Тайсона Фьюри и Джошуа.

Энтони Джошуа (фото: Getty Images)

Кто такой Энтони Джошуа

35-летний британский боксер, уроженец города Уотфорд.

Олимпийский чемпион 2012 года в категории свыше 91 кг. В профи - с октября 2013 года. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO.

В октябре 2014 года стал обладателем пояса ԜВС International. В апреле 2016-го стал чемпионом мира по версии IBF. Через год, нокаутировав Владимира Кличко, отобрал у него пояс WBA. А в марте 2018-го получил титул WBO, победив новозеландца Джозефа Паркера.

В июне 2019-го потерял все пояса, сенсационно оказавшись в нокауте в противостоянии с американцем Энди Руисом. В декабре того же года вернул титулы, после победы над Руисом в реванше единогласным решением судей.

В сентябре 2021-го проиграл все трофеи Усику единогласным решением. После чего уступил украинцу и в реванше (раздельное решение судей). Далее имел лишь один чемпионский шанс: в сентябре 2024-го дрался с Дюбуа за титул IBF, но проиграл нокаутом в пятом раунде. Больше в ринг не выходил.

Всего за карьеру провел 32 профессиональных поединка. 28 выиграл (25 нокаутов) и 4 проиграл.