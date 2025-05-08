Усик утримав лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу: в топ-10 відбулися зміни

38-річний українець незмінно утримує першу сходинку з літа минулого року – після історичної перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі в об'єднавчому поєдинку за статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

У першій трійці рейтингу також без змін – другу та третю позиції займають японець Наоя Іноуе і американець Теренс Кроуфорд відповідно.

Які зміни відбулися у рейтингу

Незначні зворушення в топ-10 все ж відбулися. Вилетів з "десятки" колишній кривдник українця Василя Ломаченка – Девін Хейні, який нещодавно непереконливо переміг Хосе Раміреса. Замість нього на десяте місце піднявся Давід Бенавідес.

Також японець Дзюнто Накатані став сьомим, обійшовши Сауля Альвареса. На одну позицію піднявся інший японський боксер – Кен Сіро – тепер він дев'ятий.

Рейтинг P4P від The Ring, топ-10

Олександр Усик (Україна, надважка вага) Наоя Іноуе (Японія, друга легша) Теренс Кроуфорд (США, перша середня) Дмитрій Бівол (напівважка) Артур Бетербієв (напівважка) Джессі Родрігес (США, найлегша) Дзюнто Накатані (Японія, найлегша) Сауль Альварес (Мексика, другий середній) Кен Сіро (Японія, перша найлегша) Давід Бенавідес (США, напівважка)

Що таке P4P

Pound for pound (P4P) – це світовий рейтинг професійних боксерів незалежно від вагових категорій. Він складається за принципом порівняння майстерності бійців: оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди тощо.

Термін увійшов у вжиток завдяки боксеру Бені Леонарду, який утримував звання чемпіона з травня 1917-го до січня 1925 року. Але більшість істориків боксу вважають, що концепція найкращого бійця незалежно від вагової категорії з`явилася у 1940-х роках завдяки Шуґару Рею Робінсону. Багато хто з боксерської спільноти до сьогодні вважає його найкращим бійцем усіх часів.

У 1990 році цей термін знову став актуальним, з появою першого рейтингу найкращих боксерів за версією журналу The Ring. Серед українці на чолі рейтингу P4P від цього видання, крім Усика, перебував також Василь Ломаченко (у 2018-2019 роках).

Свої версії рейтингу P4P складають, зокрема, Асоціація американських журналістів боксу (BWAA), Рада міжнародних рейтингів боксу (TBRB), американський спортивний телеканал ESPN, портал BoxRec, спортивний стрімінговий сервіс DAZN. Але рейтинг The Ring вважається найбільш авторитетним.